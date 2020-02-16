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aksam.com.tr
  • 16 Şubat 2020 Pazar 19:20
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  • 16 Şubat 2020 Pazar 19:20

Alexander Sörloth: Yorum yok!

Alexander Sörloth: Yorum yok!

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Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Sivasspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Gol kralı olması durumunda mutlu olacağını söyleyen golcü oyuncu, "Çok iyi bir takımımız var, bireysel olarak da iyi oyuncular sahibiz. Herkes kendi görevini yerine getiriyor. En önemli şey takımın kazanması, bununla beraber ben de gol atar ve gol kralı olabilirsem, mutlu olurum ama en önemli şey takımın kazanması" dedi.

Tahkim'den cezasının 1 maça indirilmesi üzerine görüşleri sorulan Sörloth, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum" dedi.

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