Alexander Sörloth: Yorum yok!

Gol kralı olması durumunda mutlu olacağını söyleyen golcü oyuncu, "Çok iyi bir takımımız var, bireysel olarak da iyi oyuncular sahibiz. Herkes kendi görevini yerine getiriyor. En önemli şey takımın kazanması, bununla beraber ben de gol atar ve gol kralı olabilirsem, mutlu olurum ama en önemli şey takımın kazanması" dedi.
Tahkim'den cezasının 1 maça indirilmesi üzerine görüşleri sorulan Sörloth, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum" dedi.
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşılaşırken sarı kartı bulunan Gökhan Töre'nin 39. dakikada yaptığı hareketin sarı kartlık olduğu tepkisi vardı
Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nı finalde Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.
Trabzonspor ile Sivasspor Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini 2-1 mağlup ederek 298 hafta sonra zirvenin yeni sahibi oldu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Sivasspor'u 2-1 ile geçerek liderliğe yerleştikleri maçın ardından konuştu.
PFDK, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç men cezası verdi.
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.