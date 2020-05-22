  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Mayıs 2020 Cuma 21:20
  • |
  • Son Güncelleme:

Alexander Sörloth takımdan ayrı çalıştı

Alexander Sörloth takımdan ayrı çalıştı

Paylaş

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde geçtiğimiz günlerde yeni yaşlarını kutlayan Manuel Da Costa ve Guilherme için doğum günü pastası kesildi.

Sörloth takımdan ayrı çalıştı

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, sabah yapılan kuvvet çalışmasında takımla birlikte yaparken, akşam gerçekleştirilen taktik ağırlıklı çalışmada ise takımda ayrı çalıştı. Golcü oyuncunun önümüzdeki günlerde takımlar birlikte taktiksel antrenmanlara katılması planlanıyor.

Trabzonspor iki gün izin yapacak

Bugün sabah ve akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanlarla Süper Lig’in geri kalan 8. haftasında için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, cumartesi ve pazar gününü izinli geçirecek. Bordo-mavililer pazartesi günü yapacağı antrenmanla çalışmalarını devam edecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Yeni Malatyaspor'da Ghaylen Chaaleli ile Ufuk Ceylan takımdan ayrıldı

title

Sivasspor takım halinde ilk idmanını yaptı

title

N'Golo Kante'den idmanlara boykot

Kenan Sofuoğlu'nun belgeseli yarın yayınlanacak!

SPOR GÜNDEMİ

Büyük şok! Sezon başında transfer edilen 2 futbolcu takımdan ayrıldı
Büyük şok! Sezon başında transfer edilen 2 futbolcu takımdan ayrıldı

Büyük şok! Sezon başında transfer edilen 2 futbolcu takımdan ayrıldı

Bir futbolcu ve bir personelinde koronavirüse rastlanan Yeni Malatyaspor'a bir şok haber daha! Sarı-Siyahlı ekibin sezon başında 3 yıllığına kadrosuna kattığı Ghaylen Chaaleli ile yine sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen kaleci Ufuk Ceylan, takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarların sevgilisiydi
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarların sevgilisiydi

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarların sevgilisiydi

Gelecek sezon bütçede daralmaya gidecek olan Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas ile yollar ayrılıyor. Sport 24'ün haberine göre Yunan yıldız, Olympiakos ile anlaşmaya vardı. Sloukas daha önce yaptığı açıklamada Zeljko Obradovic'in takımdan ayrılması halinde kendisinin de Fenerbahçe ile yollarını ayıracağını açıklamıştı.

Cimbom bu kez 3 milyon Euro'ya işi bitiriyor
Cimbom bu kez 3 milyon Euro'ya işi bitiriyor

Cimbom bu kez 3 milyon Euro'ya işi bitiriyor

Younes Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Perugia'nın 21 yaşındaki Rumen futbolcusu Vlad Dragomir için bir kez daha devrede. Cimbom daha önce de gündemine getirdiği Rumen 10 numara için Gheorghe Hagi'den fikir almıştı. Perugia'nın 3 milyon Euro'luk açığını bu futbolcunun satışıyla gidereceği belirtiliyor.

Süper Lig'de bir futbolcuda daha koronavirüs çıktı!
Süper Lig'de bir futbolcuda daha koronavirüs çıktı!

Süper Lig'de bir futbolcuda daha koronavirüs çıktı!

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, bir futbolcu ve bir personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirdi
Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirdi

Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirdi

Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirdi. Bordo-mavililer Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran ile anlaşma sağladı. İşte resmi açıklama.

Galatasaray yıldız ismin menajerini çağırdı
Galatasaray yıldız ismin menajerini çağırdı

Galatasaray yıldız ismin menajerini çağırdı

Belhanda'nın menajeri D'Avilla'yı İstanbul'a çağıran sarı-kırmızılı yönetim, bir toplantı gerçekleştirerek ciddi teklifleri masaya yatıracak..

Brezilyalı stopere Süper Lig'den dev talip
Brezilyalı stopere Süper Lig'den dev talip

Brezilyalı stopere Süper Lig'den dev talip

Beşiktaş, 30 yaşındaki Brezilyalı stoper Renato Chaves için oyuncunun kulübü Al-Wahda'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.