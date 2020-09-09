Alexander Sörloth, kendini parlatıyor

AKŞAM

Norveç, Kuzey İrlanda deplasmanında 5-1 kazanırken Trabzon'lu Alexander Sörloth, 2 gol ve 1 asistle oynadı.

Trabzonspor'un Norveçli forveti Sörloth, UEFA Uluslar Ligi’nde Kuzey İrlanda’yı 5-1 mağlup ettikleri maçta 2 gol-1 asistle oynadı. Yıldız futbolcu maç sonunda, “Haaland ile çok iyi anlaşıyoruz. Düşünce yapılarımız benziyor. Saha içinde böyle bir partnere sahip olmak harika bir şey gerçekten. Daha çok çalışıp, bu şekilde devam etmeliyiz. Hem biz, hem takım olarak” derken Haaland, “Sörloth ile birbirimizi güzel tamamlıyoruz. Eğlenceli bir geceydi ikimiz açısından” açıklamasında bulundu.

PİYASASI 25'LERE ÇIKTI

Sörloth her yerde gol atmayı sürdürürken üstün formu, Trabzonspor’un işine yaradı. Alman ekibi Leipzig, bonuslarla 20 milyon euro civarında dolaşan teklifini 25 milyon euroya çıkardı.