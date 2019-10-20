Alexander Sörloth, kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı

Üst üste 3. maçını kazanan Trabzonspor, maç fazlasıyla zirveye tırmandı.

SÖRLOTH'UN ZAFER SEZONU

Gaziantep karşısında oynanan karşılaşmada bir gol, bir asistlik performans sergileyen Sörloth ligde gol sayısını 5'e, asist sayısını da 3'e çıkardı.

Süper Lig'de 8 maçta 8 gole etki eden Norveçli golcü, Avrupa Ligi'nde de 6 maçta 2 gol bulmuştu. Sörloth kariyerinin en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi.