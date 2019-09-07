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  3. Alexander Sörloth: Her zaman bir futbolcu olarak hedefiniz Premier Lig seviyesinde oynamaktır

Alexander Sörloth: Her zaman bir futbolcu olarak hedefiniz Premier Lig seviyesinde oynamaktır

Alexander Sörloth: Her zaman bir futbolcu olarak hedefiniz Premier Lig seviyesinde oynamaktır

Trabzonspor'un Crystal Palace’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, hedefini açıkladı.

23 yaşındaki oyuncu, “Crystal Palace, 2 yıllık sürede beni sürekli izleyecek ve gelişimimi görecek. Her zaman bir futbolcu olarak hedefiniz Premier Lig seviyesinde oynamaktır. Ama şu anda tek düşündüğüm elimden gelenin en iyisiyle Trabzonspor’a hizmet etmek. Trabzonspor için elimden geleni yaparak, goller atmak ve kupalar kazanmak istiyorum” dedi.

(Güneş)

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