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Alexander Sörloth, Galatasaray'ı da boş geçmedi

Alexander Sörloth, Galatasaray'ı da boş geçmedi

Galatasaray karşısında da ağları sarsan Sörloth 13 maçta 8 gol atıp, 4 asist yaptı ve ligin en skorer ismi unvanını devam ettirdi.

Galatasaray karşısında da ağları sarsan Sörloth 13 maçta 8 gol atıp, 4 asist yaptı ve ligin en skorer ismi unvanını devam ettirdi.

Norveçli, hem milli takımda hem de Trabzonspor'da durdurulamazken daha önce Başakşehir ve Beşiktaş ağlarını da havalandırmıştı.

'GERİ ÇEKİLMEK BÜYÜK HATAYDI'

Ligdeki 8. golünü Galatasaray ağlarına gönderen Sörloth, "Gol attım belki ama daha fazla atabilirdim. Çok kötü oynadığımı düşünmüyorum. Golden sonra biraz fazla geri çekildik, bunun cezasını gol yiyerek çektik. Geri çekilmek bizlere daha fazla alan yaratabiliyor ama takımın genelini düşündüğümüzde sorun olabiliyor. Biraz daha önde kalabilirdik" dedi.

(Sabah)


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