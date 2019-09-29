Alexander Sörloth: Benim açımdan maç çok iyi geçti

Trabzonsporlu oyuncu Alexander Sörloth maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Sörloth'un açıklamaları şu şekilde:

Benim açımdan iyi geçen bir maç oldu. Yüksek tempo vardı ve zor bir maçtı. Bu futbol. Bazen iyi gitmez ama bugün iyi gitti bizim adımıza. Kendimi iyi hissediyordum ama belki de en önemlisi takım bugün çok iyiydi. İyi de bir oyun ortaya koyabildik bu sayede.