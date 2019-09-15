Alexander Sörloth: 2 gol daha atabilirdim

23 yaşındaki Norveçli forvet, skoru 2-1 yapan golü atmış olmasına rağmen kötü oynadığını belirtti ve şu sözleri kullandı;

''2 gol daha atmalıydım. Belki penaltıyı atmış olabilirim ama bugün 2 gol daha atmam gerekirdi. Çok büyük motivasyonumuz var. Her maçı kazanamk istiyoruz. Artık bu maçı unutup Getafe maçına odaklanmalıyız.''