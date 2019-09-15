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Alexander Sörloth: 2 gol daha atabilirdim

Alexander Sörloth: 2 gol daha atabilirdim

Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldığı maçta mutlak gol pozisyonlarını değerlendiremeyen Alexander Sörloth, karşılaşmanın ardından öz eleştiri yaptı.

23 yaşındaki Norveçli forvet, skoru 2-1 yapan golü atmış olmasına rağmen kötü oynadığını belirtti ve şu sözleri kullandı;

''2 gol daha atmalıydım. Belki penaltıyı atmış olabilirim ama bugün 2 gol daha atmam gerekirdi. Çok büyük motivasyonumuz var. Her maçı kazanamk istiyoruz. Artık bu maçı unutup Getafe maçına odaklanmalıyız.''

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