Alex Telles koronavirüse yakalandı

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Leipzig maçının kadrosunda yer almayan Telles'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Solskjaer, Brezilyalı futbolcunun semptom göstermediğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen 27 yaşındaki sol bek, Porto'dan Manchester United'a transfer olmuştu.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Alex Telles, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, geçtiğimiz sezonki Şampiyonlar Ligi performansıyla turnuvada iz bırakmayı başardı.
Afrika basını Rachid Ghezzal'ın Beşiktaş'taki ilk maçından başarıyla ayrıldığını yazdı.
Süper Lig'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
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