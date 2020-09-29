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aksam.com.tr
  • 29 Eylül 2020 Salı 15:34
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Alex Telles için konuşulan rakam 40 milyon, yapılan teklif 12 milyon pound

Alex Telles için konuşulan rakam 40 milyon, yapılan teklif 12 milyon pound

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40 milyon pound karşılığında Manchester United'a imza atacağı iddia edilen Alex Telles için Kırmızı Şeytanlar'ın Porto'ya yaptığı ilk teklif 12 milyon pound oldu. Galatasaray, Brezilyalı sol bekin transfer karından yüzde 10 pay alacak.

Alex Telles'in mevcut sözleşmesi 2021 yılının yaz aylarında sona eriyor. Oyuncusunu bonservissiz şekilde göndermek istemeyen Porto, Brezilyalı futbolcu için 18 milyon Sterlin talep ediyor.

İstenen bedelde anlaşabilecek bir zemin arayan Manchester United ise 5 Ekim'de kapanacak transfer döneminden önce ilk resmi teklifte bulundu. Kırmızı Şeytanlar, 27 yaşındaki oyuncu için 12 milyon Sterlin'le Portekiz ekibine teklifini sundu.

GALATASARAY NE KADAR PAY ALACAK?

2016 yılında Galatasaray'dan Porto'ya 6,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Telles, Portekiz ekibinden ayrılması halinde Sarı Kırmızılılar'a para kazandıracak. İki takım arasında anlaşmağı gereğince; Porto Alex Telles'in satışından elde edeceği karın yüzde 10'unu Galatasaray'a verecek.

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40 milyon pound karşılığında Manchester United'a imza atacağı iddia edilen Alex Telles için Kırmızı Şeytanlar'ın Porto'ya yaptığı ilk teklif 12 milyon pound oldu. Galatasaray, Brezilyalı sol bekin transfer karından yüzde 10 pay alacak.
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