Alex Telles için konuşulan rakam 40 milyon, yapılan teklif 12 milyon pound

Alex Telles'in mevcut sözleşmesi 2021 yılının yaz aylarında sona eriyor. Oyuncusunu bonservissiz şekilde göndermek istemeyen Porto, Brezilyalı futbolcu için 18 milyon Sterlin talep ediyor.
İstenen bedelde anlaşabilecek bir zemin arayan Manchester United ise 5 Ekim'de kapanacak transfer döneminden önce ilk resmi teklifte bulundu. Kırmızı Şeytanlar, 27 yaşındaki oyuncu için 12 milyon Sterlin'le Portekiz ekibine teklifini sundu.
GALATASARAY NE KADAR PAY ALACAK?
2016 yılında Galatasaray'dan Porto'ya 6,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Telles, Portekiz ekibinden ayrılması halinde Sarı Kırmızılılar'a para kazandıracak. İki takım arasında anlaşmağı gereğince; Porto Alex Telles'in satışından elde edeceği karın yüzde 10'unu Galatasaray'a verecek.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında takımının futbolundan memnun kaldı.
Fenerbahçe gözden çıkardığı Serdar Aziz, Michael Frey, Nabil Dirar ve Garry Rodrigues'i gelir beklentisi olmadan göndermeye razı oldu ancak futbolcuların taliplerinden yüksek maaş beklentisi Sarı-Lacivertli yönetimin elini kolunu bağlıyor.
Kısa bir süre önce Fenerbahçe antrenmanında görülen ve daha sonra futbolu bırakan Selçuk Şahin'in sarı-lacivertli takımada Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacağı ortaya çıktı.
Kayserispor, Portekizli yıldız Manuel Fernandes ile her konuda anlaştı. Tecrübeli futbolcu bugün şehre gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve görkemli bir törenle Sarı-Kırmızılılara imzayı atacak.
Ze Luis ile henüz anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, Benfica'da kiralık oynayan 31 yaşındaki forvet Dyego Sousa için Shenzhen ile temasa geçti. Benfica oyuncunun maaşının 3'te 1'ini öderken Çin ekibi, Fenerbahçe'den Dyego Sousa'nın maaşının tamamını ödemesini istedi.
40 milyon pound karşılığında Manchester United'a imza atacağı iddia edilen Alex Telles için Kırmızı Şeytanlar'ın Porto'ya yaptığı ilk teklif 12 milyon pound oldu. Galatasaray, Brezilyalı sol bekin transfer karından yüzde 10 pay alacak.