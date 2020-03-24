Alex Telles Barcelona'ya, para Galatasaray'a

Katalan kulübünün, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesindeki 40 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini ödeyerek bu transferi yapacağı belirtiliyor. Operasyon gerçekleşirse, Telles’i Porto’ya 6.5 milyon Euro’ya satan Galatasaray, Portekiz kulübünün elde edeceği 33.5 milyon Euro’luk kârın yüzde 10’unu, yani 3 milyon 350 bin Euro’yu alma hakkına sahip olacak.
(Fanatik)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çktığını açıkladı.
Ahmet Nur Çebi, “Son 5 yılda yurt dışında en çok puan toplayan takım Avrupa'ya gitsin” önerisi getirdi. AKŞAM'ın yaptığı araştırmaya göre son 5 yılda en çok puanı Kartal topladı.
Beşiktaş, sağ bek transferinde hızlı davrandı. Galatasaray'ın da gündeminde olan Antalyaspor'un milli yıldızı Nazım Sangare'yi kadrosuna katmasını bildi.
Obi Mikel'in ayrılığı sonrası orta saha transferi için çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da adaylardan biri de Frank Boya. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, savaşçı kimliğiyle ön plana çıkan 23 yaşındaki ön liberoyu uzun süredir takipte.
“Eğer antrenmana başlama süresiyle maçların arası kısa olursa kas sakatlıkları artabilir. Şu durumda yapılan antrenmanlar fitness düzeyinin ötesine yani performans düzeyine çıkmamaktadır. Bu dönemde fizik kondisyon düşer. En iyi kondisyon maçta kazanılır.“
Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Genç ve gelecek vadeden isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli kulüp, Atletico Madrid'in yıldızını gözüne kestirdi. Fenerbahçe, oyun stili Griezmann'a benzetilen Rodrigo Riquelme'yi kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden hız verdi. Siyah beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen Elneny'nin ayrılması ihtimalini göz önünde bulunduran Beşiktai, Freiburg'dan Janik Haberer'i kadrosuna katmak istiyor.