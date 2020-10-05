Alex Telles 20 milyon euro karşılığında Manchester United'da

Porto'nun Brezilyalı sol beki Alex Telles, Manchester United'a transferini tamamlamak için Manchester'a gitti.

20 MİLYON EURO



Galatasaray ’ın 2016’da 6.5 milyon Euro karşılığında Porto’ya sattığı Alex Telles için Portekiz kulübünün, İngiliz devi Manchester United’la 20 milyon euro bonservis üzerinden anlaşmaya vardığı öğrenildi.

CİMBOM SATIŞ KARINDAN YÜZDE 10 PAY ALACAK

Brezilyalı sol bekin satışının gerçekleşmesinin ardından sözleşmesindeki madde gereği Sarı-Kırmızılılar, satışın kar payından yüzde 10 alacak. Yani Cim Bom’un kasasına, Telles’ten 1 milyon 350 bin Euro (12.2 milyon TL) girecek.