Alex sevgisinin sınırı yok

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını etkisini bütün şiddetiyle hissettirmeye devam ederken gülümseten bir olay Kadıköy'de yaşandı. Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcularından Alex de Souza'nın Kadıköy'de bulunan heykeline bir grup Fenerbahçe taraftarı maske taktı.
Brezilyalı efsane futbolcu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Teşekkür ederim' ifadesiyle taraftara cevap verdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; TFF Başkanı Nihat Özdemir, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Koronavirüs salgını sebebiyle spor müsabakalarının geleceğinin tartışıldığı toplantıdan erteleme kararı çıktı.
Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında forma giyen ve taraftarın gönlünde taht kuran Alex de Souza'nın Kadıköy'deki heykeline maske taktılar
Koronavirüs salgını etkisini her yerde olduğu gibi futbolda da göstermeye devam ediyor. Spor müsabakalarını da etkileyen ve birçok ligin ertelenmesine sebep olan salgının yoğun bir şekilde görüldüğü ülkelerden olan İsviçre'de ise şaşırtan bir gelişme yaşandı. Sion takımının başkanı Christian Constantin, koronavirüs salgını sonrası tüm takımın sözleşmesini feshetti. İşte detaylar...
Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in Polonyalı kalecisi Rafal Gikiewicz, liglerin ertelenmesiyle mali problemler yaşaması muhtemel kulübüne destek olmak için maaşında gönüllü olarak kesintiye gittiğini açıkladı.
NBA takımlarından antrenman tesislerini kapatmaları istendi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
İtalyan devi Juventus'un 32 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcusu Gonzalo Higuain coronavirüs karantinasından kaçıp, memleketi Arjantin'e gitmeye çalışırken polis tarafından yakalandığı iddia edildi