SPOR GÜNDEMİ

Nkoudou'ya 2 teklif var Nkoudou'ya 2 teklif var Beşiktaş'ın takımdan göndermek istediği Georges Kevin Nkoudou'ya biri Suudi Arabistan biri de Olympiakos'tan olmak üzere toplam iki teklif var.

Yılın transferi için gözler Fenerbahçe'de Yılın transferi için gözler Fenerbahçe'de Atletico Madrid'in Barcelona'dan ayrılma kararı alan Luis Suarez için harekete geçtiği ve anlaşma sağlandığı iddia edildi. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre, transferin önündeki engel ise Diego Costa. Atletico, Suarez'i kadrosuna katmadan önce Diego Costa'nın yüksek maliyetinden kurtulmak istiyor. Bu konuda gözler Fenerbahçe'ye çevrildi.

Aboubakar imzaya geliyor! Beşiktaş bir transfer çalımı daha yedi Aboubakar imzaya geliyor! Beşiktaş bir transfer çalımı daha yedi Porto ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Vincent Aboubakar, Medipol Başakşehir'e transfer oluyor. Turuncu-Lacivertliler, sağlık kontrollerinde sorun çıkmaması durumunda 28 yaşındaki golcüyle sözleşme imzalayacak. Vincent Aboubakar, eski takımı Beşiktaş'la da temas kurmuş ancak yapılan görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Alex Runarsson, Arsenal'da Alex Runarsson, Arsenal'da İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Fransa'nın Dijon takımından İzlandalı kaleci Alex Runarsson'u transfer etti.

Sergen Yalçın'dan müjdeli haber Sergen Yalçın'dan müjdeli haber Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan sevindiren haber geldi. Genç teknik adama bugün yapılan testlerin negatif sonuçlandığı açıklandı.