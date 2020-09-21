Alex Runarsson, Arsenal'da

İngiliz ekipten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kaleci ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Fransız medyasında Arsenal'in 2 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Dijon'a 2018'de katılan Runarsson, Fransız ekipte 45 maçta forma giyerken 7 maçta kalesini gole kapattı.
Beşiktaş'ın takımdan göndermek istediği Georges Kevin Nkoudou'ya biri Suudi Arabistan biri de Olympiakos'tan olmak üzere toplam iki teklif var.
Atletico Madrid'in Barcelona'dan ayrılma kararı alan Luis Suarez için harekete geçtiği ve anlaşma sağlandığı iddia edildi. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre, transferin önündeki engel ise Diego Costa. Atletico, Suarez'i kadrosuna katmadan önce Diego Costa'nın yüksek maliyetinden kurtulmak istiyor. Bu konuda gözler Fenerbahçe'ye çevrildi.
Porto ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Vincent Aboubakar, Medipol Başakşehir'e transfer oluyor. Turuncu-Lacivertliler, sağlık kontrollerinde sorun çıkmaması durumunda 28 yaşındaki golcüyle sözleşme imzalayacak. Vincent Aboubakar, eski takımı Beşiktaş'la da temas kurmuş ancak yapılan görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Fransa'nın Dijon takımından İzlandalı kaleci Alex Runarsson'u transfer etti.
Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan sevindiren haber geldi. Genç teknik adama bugün yapılan testlerin negatif sonuçlandığı açıklandı.
Eksik kadroyla gelen Antalyaspor beraberliği ve Nazım Sangare'nin de elden kaçması sonrasında eleştirilerin hedefi olan Beşiktaş Yönetimi, transfere sarıldı! Forvette Kalinic için çalışmalara hız veren Kartal, sağ bek için de Davide Santon ve Kerim Alıcı'nın üzerine yoğunlaştı.