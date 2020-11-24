Alex Len Toronto Raptors'a transfer oldu

The Athletic'den Shams Charania'ya göre Toronto Raptors, serbest oyuncu Alex Len ile anlaşma yapmayı kabul etti.
Toronto, serbest oyuncular Serge Ibaka ve Marc Gasol'u LA Clippers ve Los Angeles Lakers'a kaybettiğinden beri, forvet rotasyonundaki seçeneklerini yenilemek için hızlıca hareket etmişti.
27 yaşındaki Len, yedi yıllık kariyeri boyunca Phoenix Suns, Atlanta Hawks ve Sacramento Kings formaları giydi. Geçtiğimiz sezon, Sacramento'nun Şubat ayındaki son takas tarihinde kendisini almasının ardından sezonu Hawks ve Kings arasında paylaşan Len, 8.0 sayı ve 5.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.
Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından Şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe'ye 1.80, Galatasaray'a 3.25, Beşiktaş'a 7.50, Alanyaspor'a 11.00, Başakşehir'e 12.00 ve Trabzonspor'a 30.00 oran verildi.
'Aşı olabilirdi ama ilk 11'in en etkisiz ismiydi'
Gençlerbirliği maçını farklı geçen Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi tatlı bir telaş yaşanıyor. Teknik Direktör Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor.
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut ile görüşen tecrübeli sağ bek, pazar günü sahada olmayı hedeflediğini belirtip, “Şu an hazır değilim ama o güne kadar olurum. Planlarınızı bana göre yapabilirsiniz” dedi.
Galatasaray maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kayserispor kalecisi Silviu Lung'un MR'ı çekildi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Milli görev için ülkesi Ekvadır'a gitmiş ve burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.