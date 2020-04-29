Alex Ferguson'dan rüya 11 sorusuna yanıt: 'Onu tek geçerim'

Sir Alex Ferguson, Manchester Unite'da geçirdiği 27 yılda yüzlerce oyuncuyla çalıştı. İrlanda'da yayınlanan Sunday World gazetesine açıklamalar yapan Ferguson, birlikte çalıştığı oyunculardan Rüya 11 çıkarması istendi.
Eric Cantona, Roy Keane, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney ve Ryan Giggs gibi isimlerle çalışan Ferguson, "Bu kesinlikle imkansız. Forvete baktığınızda geçmişte Brian McClair, Mark Hughes, Andy Cole, Cantona, Ruud van Nistelrooy, Louis Saha, Ole Gunnar Solskjaer, Dwight Yorke, Teddy Sheringham, son dönemde Wayne Rooney, Robin van Persie, Chicharito ile çalıştım. Bunlardan birini nasıl seçebilirsiniz?" dedi.
Otobiyografisinde Cristiano Ronaldo'yu "En yetenekli oyuncu" olarak nitelendiren Ferguson, orta saha oyuncularının seçiminin daha kolay olabileceğini söyledi. İskoç çalıştırıcı, "Orada Roy Keane, Bryan Robson ve Paul Scholes'a sahiptik. Onlar inanılmaz oyunculardı. Daha sonrası için David Beckham, Ronaldo ve Ryan Giggs vardı. Dürüst olmak gerekirse, Denis Irwin o takımda kesinlikle olurdu. Ona 10 üzerinden 8 dedim. Highbury'deki bir maçta kötü bir geri pas attı ve Dennis Bergkamp son dakikada kaparak golü attı. Maç sonu gazeteciler o an için "Sende hayal kırıklığı yaratmış olmalı" dediler. Ben de 10 yılda tek hata, çok da kötü değil" diye yanıtladım. Irwin, inanılmaz bir oyuncuydu" ifadelerini kullandı.
(NTV Spor)
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