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Alex de Souza'nın neden Türkiye'ye geldiği belli oldu!

Alex de Souza'nın neden Türkiye'ye geldiği belli oldu!

Fenerbahçe'nin efsane 10 numaralarından biri olan Alex de Souza birçok futbolcunun bilgileriyle Türkiye'ye geldi.

TM Dijital Haber Merkezi

Aziz Yıldırım’ın gidişinden sonra Ali Koç’la birlikte efsane olduğu kulübüyle yeniden iç içe olan ve her şartta Fenerbahçe’ye hizmet etmeyi dile getiren Alex de Souza’nın Türkiye’ye gelmesi camiada heyecan yarattı.

ALEX DE SOUZA SCOUT GİBİ ÇALIŞTI

Bir süredir PRP tedavisi gördüğü Beşiktaş'ta bulunan bir hastanede basın mensuplarıyla buluşmaya hazırlanan Alex de Souza’nın dün gece Brezilya Ligi’nin kapanmasıyla birlikte Türkiye’ye çıkarma yapması dikkat çekerken, 42 yaşındaki efsanenin Başkan Ali Koç’a geniş çaplı rapor sunacağı belirtildi. Serie A’nın yetenekli oyuncularını takip eden ve onlar hakkında bol bol not alan Alex’in sarı lacivertli yönetime bu futbolcuları önereceği kaydedilirken, listede birçok umut vaat eden ismin olduğu ifade edildi.

SAMET GÜZEL'İN PAYLAŞIMI


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