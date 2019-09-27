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  3. Alex de Souza'nın derbi paylaşımı anında binlerce beğeni aldı

Alex de Souza'nın derbi paylaşımı anında binlerce beğeni aldı

Alex de Souza'nın derbi paylaşımı anında binlerce beğeni aldı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsane kaptanı Alex de Souza'da Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Alex'in paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesinde Instagram üzerinden paylaşımda bulundu. Alex'in yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Galatasaray'ın stadında attıkları golü hatırlatan ve Reto Ziegler videosunu paylaşan Alex, "Cristian Baroni, ben, Ziegler ve gol. Bu atmosferi özledim" notunu ekledi.

Alex de Souza Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de çıktığı 241 karşılaşmada 136 gol kaydetmiş 113 de asist yapmıştı.

(Sporx)

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