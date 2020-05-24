Alex de Souza'dan Lefter Küçükandonyadis'li bayram mesajı

Wesley Sneijder bombası! Son dakika olarak geçtiler

Galatasaray, yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın istifasının ardından bu görev için arayışlarını sıklaştırmış; Albert Riera, Johan Elmander ve Mario Jardel isimler ön plana çıkmıştı. Son iddia ise Hollanda basınından geldi. RTL Nieuws'in haberine göre Wesley Sneijder, daha önce forma giydiği takımlardan birinde antrenörlük hayatına başlamaya hazırlanıyor.