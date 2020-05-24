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aksam.com.tr
  • 24 Mayıs 2020 Pazar 18:16
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Alex de Souza'dan Lefter Küçükandonyadis'li bayram mesajı

Alex de Souza'dan Lefter Küçükandonyadis'li bayram mesajı

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Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Alex de Souza sosyal medya hesabından Türkçe bayram mesajı yayımladı.

Fenerbahçe’de forma giydiği dönemde adını kulüp tarihine kazıyan Alex de Souza, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlileri duygulandıran bir görselle Ramazan Bayramı mesajı yayımladı. Alex, sarı-lacivertli kulübün efsanelerinden Lefter Küçükandonyadis’in elini öptüğü fotoğrafı paylaşırken, altına ise ‘Herkese iyi bayramlar’ notunu düştü.

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