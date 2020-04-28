Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı lacivertlilerin eski tercümanı Samet Güzel ile Merve Toy'un Instagram hesabında üzerinden yapılan yayında önemli açıklamalarda bulundu.
Futbol kariyerine teknik direktör olarak devam etme niyetinde olduğu bilinen Alex, bu konuda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a mesaj yolladı.
"FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRMAK İSTERİM"
Instagram'dan gerçekleştirilen üçlü yayında Fenerbahçe efsanesi, Merve Toy'un "Teknik direktörlük lisansını aldığında yakın gelecekte Fenerbahçe'de çalışma hayali kuruyor musun?" sorusuna "Yönetim ve başkan çağırırsa Fenerbahçe'ye teknik direktör olmak isterim." yanıtını verdi.
Süper Lig'de bu sezon da aradığını bulamayan ve evinde 20 yıl aradan sonra ezeli rakibi Galatasaray'a yenilerek taraftarını hüsrana boğan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hırvat teknik adam Nenad Bjelica getiriliyor.
Fenerbahçe'nin, Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Dinamo Kiev'li forvetle ilgilendiği spor gündeminde yer almıştı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımda yüksek maaş alan yabancı futbolcularla ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Çebi; Domagoj Vida, Jeremain Lens ve Adem Ljajic için “İndirim yapmazlarsa gitmelerini tercih ederim” dedi.
L'Equipe'in haberine göre Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2, şu anki sıralamayla tescil edilecek. Gelecek sezon ise ağustos ayında başlayacak.
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Merve Toy'un Instagram hesabına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlüğe yeşil ışık yakan Alex, Ali Koç'un uygun görmesi halinde Fenerbahçe'yi çalıştırmak istediğini söyledi.
Fenerbahçe, MHK eski başkanı Yusuf Namoğlu'nun bugün verdiği röportajla ilgili çok sert bir açıklama yayımladı.
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Daha önce Sarı-Lacivertlilerin gündemine Erol Bulut, Abdullah Avcı, Daum, Blanc, Di Francesco, Giampaolo, Nenad Bjelica, Silas gibi isimler girmişti ancak son iddia Romanya basınından geldi. Al Hilal'i çalıştıran Razvan Lucescu'nun gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olacağı öne sürüldü. Haberin detayında Razvan'ın babası Mircea Lucescu'nun da Sarı-Lacivertlilerde danışman olarak görev yapacağı belirtildi.