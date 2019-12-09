Alex de Souza: Ali Koç ile fırsat bulduğumuzda konuşuyoruz

Fenerbahçe'nin efsane 10 numarası Alex de Souza, bir etkinlik için geldiği İstanbul'da basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.

Alex de Souza, "Fenerbahçe'ye ne zaman dönüyorun?" şeklinde gelen soruya, "Teknik direktör olmaya artık çok sıcağım. 'Fenerbahçe'ye ne zaman dönüyorsun?' diye sorarsanız, bunun yanıtını ben veremem. Ne zaman çağrılırsam gelirim. Kurslarıma devam edeceğim. 2021'de belgemi elime aldıktan sonra hayat neler getirecek göreceğiz." cevabını verdi.

Antrenörlük kariyerine başlamak için sabırlı davrandığını söyleyen Alex de Souza, "Benimle ilgili aceleci davranıyorsunuz ve beni planlara dahil ediyorsunuz. Benim acelem yok. Önce kursumu tamamlamalı ve teknik direktörlük belgemi duvara asmalıyım. Bir gün Fenerbahçe'nin başına geçip geçmeyeceğim çok sonra konuşulacak şeyler." dedi.

"JÜBİLE Mİ? HALA ORADA MIYIZ?"

Türkiye'ye gelme amacıyla ilgili soruya ise, "Şu an Türkiye'ye dostlarımla vakit geçirmeye geldim. Fenerbahçe ile herhangi bir temasım olmayacak." yanıtını verdi.

Fenerbahçe formasıyla bir jübile yapmayacağını belirten Brezilyalı yıldız, "Jübile mi? Hala orada mıyız? (Gülerek). Oğlum neredeyse 18 yaşına geldi. 7 Aralık 2014'de futbolu bıraktım benim açımdan Fenerbahçe'de jübile veya veda planı şu anlık yok." dedi.

"ALİ KOÇ İLE KONUŞUYORUZ"

Fenerbahçe ile temaslarının hala devam edip etmediğine ilişkin bir soruya ise Alex, "Fenerbahçe ve başkanımız Ali Koç ile fırsat bulduğumuzda konuşuyoruz. Almanya'daki Audi Cup'ta da görüştük. Fenerbahçe ile ilgili fikirlerimi söylerim ama transfer komitesi ve scoutlarla bağlantım yok. Fenerbahçe'nin bir futbol direktörü var. Fikir veriyorum ama herhangi bir transferde için işin içinde olmadım." ifadelerini kullandı.

"FALCAO'YU KİMSEYLE KIYASLAMAYIN"

Falcao ile ilgili gelen soruyu Alex, "Falcao'yu kişisel olarak tanımıyorum. Sadece saha içerisindeki performansını ve kariyerini biliyorum. Fenerbahçe'ye gelenin Alex ile, Galatasaray'a gelenin ise Hagi ile karşılaştırılması büyük haksızlık. Biz uzun süre oynadık ve hikayemiz bitti. Hikayesi yeni başlayacak birine bunu yapmak büyük haksızlık. Falcao kendini gösterebilecek kalitede. Olur, olmaz ama karşılaştırma haksızlık. Alex ve Hagi ile kimseyi kıyaslamayın." sözleriyle yanıtladı ve basın toplantısını noktaladı.