Alex Airlines! Efsane, yıldız futbolcu için devrede...

Fotomaç'ın haberine göre PSG ile sözleşmesi sona eren Thiago Silva'yı renklerine bağlamayı hedefleyen Kanarya, temaslara başladı.
Fransız ekibinde en çok kazanan futbolcular arasında yer alan 35 yaşındaki stoperin transferinde tüm şartları zorlayacak olan Fenerbahçe, eski yıldızı Alex de Souza'yı da görüşmelerde kullanacak.
İKNA EDİLİRSE...
Geçtiğimiz aylarda hem kendisi hem de menajeri, Fransa'dan ayrılacaklarını söylerken, sarı-lacivertlilerin Sambacı için yüksek bir yıllık ücreti gözden çıkarabileceği ileri sürüldü. Daha önce takımda tavan ücretin 2 ile 2.2 milyon euro olacağını belirten başkan Ali Koç'un Silva'nın ikna edilmesi halinde bu bedelin üstüne çıkabileceği kaydedildi.
MILAN DA DEVREDE
Bu arada İtalyan basınında da Milan'ın eski oyuncusu Thiago Silva'yı tekrar kadrosuna katmak için harekete geçtiği haberleri yazılmaya başladı.
REKOR BEDELLE TRANSFER OLMUŞTU
Thiago Silva, 8 yıldır formasını giydiği PSG'ye rekor bir bonservis bedeliyle transfer olmuştu. 2012-13 sezonu öncesi 42 milyon euro bonservisle Milan'dan Fransız ekibine imza atan Sambacı, dönemin en pahalı stoperi unvanını almıştı.
Brezilyalı stoper, sözleşmesinin sona erdiği PSG ile bu sezon 30 resmi maçta 2 bin 279 dakika sahada kaldı. Silva, bu karşılaşmalarda 1 kez de gol sevinci yaşadı.
TAM BİR KUPA CANAVARI
Thiago Silva, kariyerinde tam 27 kupa kaldırdı. İşte o kupalar: PSG ile 7 Fransa Lig Şampiyonluğu, 5 Fransa Lig Kupası, 7 Fransa Süper Kupa, 4 Fransa Kupası, Milan ile 1 İtalya Lig Şampiyonluğu, 1 İtalya Süper Kupa, Brezilya ile 1 Copa America ve 1 Konfederasyon Kupası.
310 MAÇ 17 GOL 5 ASİST
Silva, 8 sezondur oynadığı PSG ile 310 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 17 kez rakip fileleri havalandıran yıldız oyuncu, 5 de asist yaptı. Fransa kariyerinde 1 kez kızaran 35 yaşındaki futbolcu, 24 sarı kart gördü. (Hürriyet)
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