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Alessandro Florenzi: Cengiz Ünder'i çok aradık

Alessandro Florenzi: Cengiz Ünder'i çok aradık

Juventus'u 2-0 mağlup eden Roma'da takımın ilk golünü atan Alessandro Florenzi, sakatlığı sürecinde Cengiz Ünder'in eksikliğini hissettiklerini söyledi.

Serie A'da Roma'nın Juventus'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ilk golün sahibi Alessandro Florenzi konuştu.

"CENGİZ ÜNDER'İ ÇOK ARADIK"

Roma'nın ikinci golünde asisti yapan Cengiz Ünder hakkında kısa bir açıklama yapan Florenzi, "Cengiz Ünder bugün asist yaptı. Onun için çok mutluyum. Sakatlığı sürecinde onu çok aradık" dedi.

CRISTIANO RONALDO YORUMU

Maç esnasında Cristiano Ronaldo'nun tartışmada kendisine 'Konuşmak için çok kısasın' demesi hakkında konuşan Florenzi, "Ronaldo, Ballon d'Or ödüllerine sahip bir oyuncu ve sahada her şeyi yapma hakkına sahip olduğunu düşünüyor. Ben de sahada çok aptalca şey söylüyorum ama sahada kalıyor" ifadelerini kullandı.

(Sporx)

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