Aleksander Ceferin, Avrupa'daki liglerin biteceği tarihi açıkladı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, beIN Sports’a özel bir röportaj verdi. Ceferin, Avrupa futbolundaki son durumu masaya yatırdı. UEFA Başkanı’nın açıklamaları şöyle:
- 27 Mayıs’taki toplantıda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi tarihini kararlaştıracağız.
-Ağustos ayına kadar Avrupa’daki liglerin biteceğini düşünüyoruz. Liglerin büyük kısmı tamamlanacaktır.
-Liglerini tamamlamayanlar gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmak isterlerse elemelere kalacaklar.
-PSG ve Lyon’un Şampiyonlar Ligi maçlarını Fransa’da oynatacağız, eğer izin çıkmazsa tarafsız sahaya giderler.
-Almanya’da futbolun başlaması ışık oldu. Almanlara güveniyoruz, başlamaları iyiye işaret.
-Fransa’nın neden takımlarına seyircisiz maç izni vermediğini anlamadım. Ama göreceğiz, bu benim dışımda.
- EURO 2021 için şu an tamamen hazır 9 şehirle görüşüyoruz. Diğer 3 şehirde bazı sıkıntılar var.
-Amacımız turnuvayı 12 şehirde yapmak, eğer olmazsa 10, 9 ya da 8 şehre düşürmeye hazırız.
(Skorer)
Vedat Muriqi'yi satmaya hazırlanan Fenerbahçe, Nikola Kalinic'i satın alma opsiyonlu kiralamak için görüşmelere başladı. Atletico Madrid, Hırvat golcüyü kadroda düşünmüyor.
Efsane golcü ve teknik adam Ömer Kaner Fenerbahçe'nin ilacini AKŞAM'a açıkladı: “Çubuklunun ruhunu bilen oyuncuların orada olması lazım. Hazır olan oyuncu ve teknik kadro ile devam edilmeliydi. Teknik ekipte çubukluyu giymiş oyuncuların olmasında fayda var. Tabii bu yönetimin tercihi.”
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, divan kurulunda yaptığı açıklamada transferde yerli piyasaya yöneleceklerini açıklamıştı. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki orta saha Berat Ayberk Özdemir için Gençlerbirliği'ne 2 milyon Euro ve oyuncu teklifi yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, bu transferin gerçekleşmesi halinde Ozan Tufan'a gelen teklifleri de daha rahat değerlendirecek.
Spor Toto Süper Lig'de bir yandan karantina süreci nedeniyle liglere verilen ara devam ederken diğer yandan da takımların transfer çalışmaları devam ediyor.
Cim-Bom'da Luyindama 2 milyon 50, Marcao ise 850 bin euroya forma giyiyor. Bu durum Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı, bu futbolculara ilgi arttı.
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakmasının ardından takımın saha içindeki liderliği Luiz Gustavo alacak. Brezilyalı oyuncunun yeni sezonda kaptan olması beklenirken transferlerde oyunculara verilecek maaş için de üst sınır olacak.
Devre arasında Galatasaray'ın yarım sezonluğuna kiraladığı Onyekuru, kariyerine Sarı- Kırmızılı kulüpte devam etmek istiyor.