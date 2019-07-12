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  3. Aleksandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa'nın menajeri apar topar İstanbul'a geldi

Aleksandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa'nın menajeri apar topar İstanbul'a geldi

Aleksandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa'nın menajeri apar topar İstanbul'a geldi

Gece geç saatlerde Garry Rodrigues’i İstanbul’a getiren Fenerbahçe’ye son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kolarov ve Fejsa transferlerinde futbolcularla anlaşan Sarı-Lacivertliler, iki oyuncunun menajeri Fali Ramadani’yi İstanbul’a getirdi. Yapılan pazarlıklar olumlu geçerken Kolarov ve Fejsa’nın Fenerbahçe’de oynamak istemesi Sarı-Lacivertlilerin elini güçlendiriyor.

Fenerbahçe'de dün hareketli bir gün yaşandı. Sarı-Lacivertli yönetimin transfer listesinde yer alan futbolculardan Kolarov ve Fejsa'nın menajeri Fali Ramadani apar topar İstanbul'a geldi. Ramadani'nin burada Fenerbahçeli yöneticilerle 2 futbolcu için pazarlık masasına oturduğu öne sürüldü.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

Fenerbahçeli yöneticilerin Ramadani ile yapılan görüşmede önemli yol aldığı ortaya çıktı. Bu futbolcuların Sarı-Lacivertli takımda oynamak istemeleri F.Bahçe'nin elini güçlendiriyor.

KULÜPLERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Sarı-lacivertli yöneticiler ayrıca Kolarov için Roma, Fejsa için de Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor. 2 yıldız için bu hafta içinde yeni adımlar atılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

?KOSCİELNY DE GÜNDEMDE

Fenerbahçe ayrıca Arsenal'in kaptanı Koscielny ile ilgileniyor. Takımının ABD'deki kampına gitmeyi reddeden yıldız oyuncu için teklif yapılması bekleniyor.

(Takvim)

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