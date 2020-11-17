Aleksandar Kolarov koronavirüse yakalandı

Kulüpten yapılan açıklamada, milli takımdan dönen 35 yaşındaki savunma oyuncusunun dün yapılan testinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, futbolcunun durumunun iyi olduğu ve protokollerin yerine getirildiği bilgisi verildi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, hastanede tedavi ve izolasyon altında olduğunu duyurdu.
Galatasaray'da bugün yapılması planlanan antrenman, koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, efsane F1 pilotu Michael Schumacher'i sık sık ziyaret ettiğini belirterek, "Yakınları ona çok iyi bakıyor. Schumacher mücadele ediyor" dedi.
Galatasaray, yapılan son testler sonucunda 3 futbolcusunda daha koronavirüs tespit edildiğini ve takımdaki toplam vaka sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz gün Fatih Karagümrük ile karşılaştığı hazırlık maçında göz dolduran genç kanat oyuncusu Serhat Ahmetoğlu, bir anda tüm dikkatleri üzerine topladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, YouTube Katıl ve mobil oyunlarla birlikte birkaç yılda önemli bir gelir hedefliyor.