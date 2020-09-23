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  • Aldair Rodriguez: Fenerbahçe benle ilgilendi ama ne olduysa oldu transfer gerçekleşmedi
  • 23 Eylül 2020 Çarşamba 20:17
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Aldair Rodriguez: Fenerbahçe benle ilgilendi ama ne olduysa oldu transfer gerçekleşmedi

Aldair Rodriguez: Fenerbahçe benle ilgilendi ama ne olduysa oldu transfer gerçekleşmedi

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Sporx

Peru'nun Binacional takımından Kolombiya'nın CD America takımına transfer olan 26 yaşındaki golcü Aldair Rodriguez, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğini ancak bilmediği bir sebepten dolayı transferin gerçekleşmediğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüple görüştüklerini söyleyen Rodriguez, "Fenerbahçe'den ciddi bir ilgi vardı. Babam ve menajerimin ilgilendiği bir konuydu bu. Sonunda ne olduysa oldu ve transfer gerçekleşmedi. Başka takımların da beni istediğini söylediler." ifadelerini kullandı.

Binacional'de 11 maçta maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Rodriguez, 600 bin euro bonservis bedeliyle CD America'ya transfer oldu.

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