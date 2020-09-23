Aldair Rodriguez: Fenerbahçe benle ilgilendi ama ne olduysa oldu transfer gerçekleşmedi

Sarı-lacivertli kulüple görüştüklerini söyleyen Rodriguez, "Fenerbahçe'den ciddi bir ilgi vardı. Babam ve menajerimin ilgilendiği bir konuydu bu. Sonunda ne olduysa oldu ve transfer gerçekleşmedi. Başka takımların da beni istediğini söylediler." ifadelerini kullandı.
Binacional'de 11 maçta maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Rodriguez, 600 bin euro bonservis bedeliyle CD America'ya transfer oldu.
Fenerbahçe, Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş uzun süredir aradığı golcü için Aboubakar'da karar kıldı.
Peru'nun Binacional takımından Kolombiya'nın CD America takımına transfer olan 26 yaşındaki golcü Aldair Rodriguez, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğini ancak bilmediği bir sebepten dolayı transferin gerçekleşmediğini açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'in teknik direktörü Hari Vukas, İstanbul'da turu atlayarak ayrılmak istediklerini söyledi.
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Fenerbahçe'de Erol Bulut, Hatay'a puan veren takımını teselli ederken, "Başınızı kaldırın. Kazanıp, kaybedeceğiz ama vazgeçmeyeceğiz" dedi.