  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 23 Şubat 2020 Pazar 10:26
  • |
  • 23 Şubat 2020 Pazar 10:34

Albert Riera: 'Terim bu maçların uzmanıdır, derbiyi kazanır'

Albert Riera: 'Terim bu maçların uzmanıdır, derbiyi kazanır'

Paylaş

Galatasaray'da 5 kupa birden kazanan ve istikrarlı performansı ile taraftarın sevdiği isimlerden biri olan Albert Riera, Fenerbahçe derbisi öncesinde görüşlerini paylaştı.

Kariyerinde Manchester City ve Liverpool gibi takımların yanı sıra İspanya Milli Takımı ile önemli maçlara çıkan Albert Riera, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden önce açıklamalarda bulundu.
 
Galatasaray'da forma giydiği dönemde 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 2 de Süper Kupa kazanma başarısı gösteren Albert Riera, Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki en büyük kozunun Fatih Terim olduğunu dile getirdi.
 
Deneyimli hocanın derbilerde fark yaratmayı bilen bir isim olduğunun altını çizen Albert Riera, "Hocamız Fatih Terim, bu tip maçların uzmanıdır ve durumu nasıl kontrol altına alacağını, derbileri nasıl kazanacağını bilir. Umarım oyuncular oyun planını iyice anlar ve derbiyi kazanarak, şampiyonluk kupası için savaşmaya devam eder" dedi.

"GALATASARAY TARAFTARI GİBİSİNİ GÖRMEDİM"
 
Galatasaray taraftarının sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da en iyi taraftarı olduğunu ifade eden Albert Riera, "Kariyerimde Manchester City ve Liverpool gibi büyük takımlarda da forma giydim ancak Galatasaray taraftarı gibisini görmedim, inanılmaz, büyüleyici. Kariyerimi bitirdikten sonra birileri bana 20 yıllık profesyonel kariyerim boyunca karşılaştığım en iyi taraftarı sorduğunda, cevabım her zaman, 'En iyisi Galatasaray taraftarı' olmuştur" şeklinde konuştu. 

(Sporx)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers maçında Furkan Korkmaz'ın 17 sayısı yetmedi

title

Emre ve Volkan'dan takım arkadaşlarına derdi öncesi mentörlük

title

Ajax bir genç yeteneği daha kaptı! 16 milyon Euro'luk transfer...

Kavga Ediyormuş Gibi Yapan Taraftarlardan Polis Memuruna Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

SPOR GÜNDEMİ

1,2 milyarlık derbi
1,2 milyarlık derbi

1,2 milyarlık derbi

Sezonun en kritik maçlarından biri bugün oynanacak. Bütün ihtimaller bir yana ezeli rakiplerin değeri dudak uçuklatıyor. Milyon euroluk ayaklar, dev randevuda takımlarının galibiyeti için her şeyi yapacak.

Trabzonspor 90+1'de puanı kaptı
Trabzonspor 90+1'de puanı kaptı

Trabzonspor 90+1'de puanı kaptı

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Konuk ekip 90+1'de attığı golle 1 puanı kaptı.

Alen Markaryan: 'Canı çıksın o topun'
Alen Markaryan: 'Canı çıksın o topun'

Alen Markaryan: 'Canı çıksın o topun'

Yazarımız Alen Markaryan, Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasını kaleme aldı. Markaryan, siyah beyazlı takımın güzel oyununa değindi.

'Bu gamsızdan bir an önce kurtulun'
'Bu gamsızdan bir an önce kurtulun'

'Bu gamsızdan bir an önce kurtulun'

Yazarımız Gürkan Ata, Beşiktaş-Trabzonspor maçını kaleme aldı. Ata, Karadeniz ekibinin İngiliz yıldızı Sturridge'i eleştirdi.

Eski futbolculardan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yorumu
Eski futbolculardan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yorumu

Eski futbolculardan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yorumu

Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine saatler kala heyecan dorukta... İki takımın formasını giymiş isimlerden Fatih Akyel ile Emre Aşık ve sarı kırmızılıların eski futbolcularından Kerem İnan ile Hasan Kabze Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dev maç sonrası Haaland'dan Sörloth'a sürpriz mesaj
Dev maç sonrası Haaland'dan Sörloth'a sürpriz mesaj

Dev maç sonrası Haaland'dan Sörloth'a sürpriz mesaj

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un, Vodafone Park'ta Beşiktaş ile oynadığı maç nefesleri kesti. Bordo mavili takımın gol makinesi Alexander Sörloth'un iki golüyle Trabzonspor dev maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşma sonrası Norveçli yıldıza, vatandaşı Erling Haaland'dan sürpriz bir mesaj geldi.

Sergen bombayı patlattı: Seneye bizimle olmayacak
Sergen bombayı patlattı: Seneye bizimle olmayacak

Sergen bombayı patlattı: Seneye bizimle olmayacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 biten Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.