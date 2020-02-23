Albert Riera: 'Terim bu maçların uzmanıdır, derbiyi kazanır'

Kariyerinde Manchester City ve Liverpool gibi takımların yanı sıra İspanya Milli Takımı ile önemli maçlara çıkan Albert Riera, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden önce açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da forma giydiği dönemde 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 2 de Süper Kupa kazanma başarısı gösteren Albert Riera, Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki en büyük kozunun Fatih Terim olduğunu dile getirdi.
Deneyimli hocanın derbilerde fark yaratmayı bilen bir isim olduğunun altını çizen Albert Riera, "Hocamız Fatih Terim, bu tip maçların uzmanıdır ve durumu nasıl kontrol altına alacağını, derbileri nasıl kazanacağını bilir. Umarım oyuncular oyun planını iyice anlar ve derbiyi kazanarak, şampiyonluk kupası için savaşmaya devam eder" dedi.
"GALATASARAY TARAFTARI GİBİSİNİ GÖRMEDİM"
Galatasaray taraftarının sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da en iyi taraftarı olduğunu ifade eden Albert Riera, "Kariyerimde Manchester City ve Liverpool gibi büyük takımlarda da forma giydim ancak Galatasaray taraftarı gibisini görmedim, inanılmaz, büyüleyici. Kariyerimi bitirdikten sonra birileri bana 20 yıllık profesyonel kariyerim boyunca karşılaştığım en iyi taraftarı sorduğunda, cevabım her zaman, 'En iyisi Galatasaray taraftarı' olmuştur" şeklinde konuştu.
(Sporx)
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