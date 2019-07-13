Albayrak'tan sevgi terapisi

AKŞAM

GALATASARAY, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapıldı. Antrenör Alberto Bartali gözetimindeki fi ziksel ve kondisyon ağırlıklı çalışmayla başlayan idmanda futbolcular 3 gruba ayrılarak 3’e 3 ayak tenisi oynadı. Antrenmanda Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Mariano Filho ile Yunus Akgün takımdan ayrı salonda çalıştı.

LEİPZİG’LE HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak idmanı saha kenarından takip etti. İdmandan önce sahaya çıkan futbolcularla tek tek selamlaşan Albayrak’ın oyunculara sarılması ve samimi hareketleri dikkati çekti. Galatasaray bugün Florya’da gerçekleştireceği son antrenmanın ardından kamp çalışmalarının ikinci etabı için Avusturya’ya hareket edecek. Sarı-Kırmızılılar burada Leipzig ile bir hazırlık maçı da oynayacak.

TRANSFERLER YETİŞECEK

BUGÜN kampın ikinci bölümü için Avusturya’ya gidecek Galatasaray’da yıldız transferlerin Avusturya kampına yetişmesi bekleniyor. Fatih Terim de kafasındaki kadroyu yavaş yavaş oturtacak.