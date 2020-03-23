Albayrak 'pozitif' çıkmıştı... Gözler Terim'de

Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından alarma geçildi. Albayrak'ın aynı zamanda yakın arkadaşı da olan Sarı Kırmızılılar'ın teknik direktörü Fatih Terim de tedbir amaçlı olarak test yaptırdı. Sonucu bekleniyor...

Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüs şoku yaşıyor. Başarılı yönetici daha önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ilk testi 'negatif' çıkmış ikinci testi ise 'pozitif' çıkmıştı. Albayrak'a bir şok haber de eşinden geldi. Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Bu gelişmeleri Galatasaray Kulübü doğrularken, Sarı Kırmızılı ekipte kırmızı alarma geçildi. Albayrak'ın aynı zamanda yakın arkadaşı da olan tecrübeli teknik adam Fatih Terim de tedbir amaçlı olarak koronavirüs testi yaptırdı. Tecrübeli teknik adam ve ailesi testin sonucunu bekliyor...