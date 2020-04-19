Albayrak: 'Fatih Hoca'dan haber alınca kahroldum'

Koronavirüs'ü yenen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te Hakan Çelik'e konuk oldu. Corona virüs sürecinde yaşadıklarını anlatan Albayrak "Acaba benden Fatih hocaya geçti diye kahroldum, hep içimde yaşadım. Aman hocama bir şey olmasın diye dua ettim."

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu oldu. Albayrak koronavirüs sürecinde yaşadıklarını anlattı.

İşte Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Hiç yürüyecek halim yok dedim. Arabaya bindik. Yeşilköy'deki hastaneye acile gittik. Bizi hemen tomografiye aldılar. Ciğerlerimizin zatüre sardığını söylediler. O anı tarif edemem. 'Biz sizi bırakamayız' dediler. Eşim ağlamaya başladı. Onu ikna etmeye çalıştık. Nezih Barut devreye girdi. 'Ne olur çıkmayın' deyip yalvardılar. Ama nasıl ağlıyoruz. Odaya girdik, sanki kuş kafesine girdik. O an her şey aklınızdan geçiyor. Çok kötü şeyler düşündüm.

'Yapmayın Allah aşkına, başka insanları da yakmayın'

Kimsenin moralini bozmak istemiyorum ama film şeritleri geçiyor aklınızdan. Allah hiç kimsenin başına vermesin. Bu başka bir şey. O gün bana Corona Virüs taşıdığımız söylediler. Bu bire bir corona'dır. O an bütün sinirleriniz boşalıyor, bir ruh gibi oluyorsunuz. Eşimle aynı odada kaldık. Hastanedeyken Bakırköy'de sahile bakıyorum. Oluk oluk insanlar dolaşıyor. 'Yapmayın Allah aşkına, başka insanları da yakmayın' diyordum hastanede. İnsanlar hala farkında değil. Biz güçlü insanlarız. Biz pes etmeden Allah'ın izniyle yeneceğiz. Devletimize güvenelim. Doktorlarımızın söylediklerini dinleyelim.

'Sağlık çalışanları kahramanlarımız'

Asla moralimizi bozmamalıyız. 14 gün hastanede tamamen kaldıktan sonra bir 14 gün de evde tamamlamamız gerektiğini söylediler. Bütün doktorlarıma teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanları kahramanlarımızdır bizim. Onlara ne kadar övsek az. Allah onlardan razı olsun. Onları doğuran annelerin ellerinden öpüyorum."

"Acaba Fatih hocaya benden mi geçti diye kahroldum"

Acaba benden Fatih hocaya geçti diye kahroldum. Acaba hep içimde yaşadım. Aman hocama bir şey olmasın diye dua ettim."