Alanyaspor'un en güçlü gol silahı Cisse

Aytemiz Alanyaspor Süper Lig’in geride kalan 26 haftasında rakip fileleri 44 kez havalandırırken, kalesinde yalnızca 25 gol gördü. Süper Lig'deki 4'üncü yılını geçiren Alanyaspor, şu ana kadarki en başarılı sezonunu yaşıyor. Kendi lig tarihinde birçok ilke de imza atan turuncu-yeşilliler ilk kez artı averaja sahip. Bol gollü bir sezon geçiren Alanyaspor'da Wagner Love'dan sonra gol krallığına oynayan ikinci golcü de Papiss Demba Cisse oldu. Bu sezon 26 haftada 16 gol kaydeden Senegalli golcü, gol krallığında da Trabzonsporlu Alexander Sörloth’un ardından ikinci sırada yer alıyor.
RAKİP TAKIMLARIN KORKULU RÜYASI
Geçen sezon başında Çin'in Shandong Luneng Taishan takımından transfer edilen 34 yaşındaki golcü, bu sezon rakip takımların korkulu rüyası oldu. Rakip fileleri 16 kez havalandıranın Cisse’nin 1 de asisti var. Senegalli golcü, 26 haftalık periyotta 24 maç forma giyerken bu maçların yalnızca 11'inde aradığı golü bulamadı. Rakiplerine büyük tehdit oluşturan golcü oyuncu, rakip fileleri havalandırdığı 13 maçın 3'ünde 2'şer gol kaydetti. Oynadığı maçlarda sık sık kaleyi yoklayan Cisse, bu sezon attığı gollerin 7'sini ilk yarı, 9'unu ise ikinci yarılarda kaydetti. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 maç forma giyen Cisse'nin bu maçlarda 1 gol, 1 asisti bulunuyor.
GEÇEN SENEYİ ŞİMDİDEN YAKALADI
Geçtiğimiz sezonun tamamında 26 maçta forma giyip, 16 gol kaydeden Papiss Cisse, bu istatistiğini liglerin tamamlanmasına 8 hafta kala yakalamış durumda. Gol krallığı yarışında da Sörloth’u takip eden Senegalli yıldız, kalan haftalarda 1 gol daha bulması halinde geçen yıl yakaladığı başarıyı geride bırakmış olacak.
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