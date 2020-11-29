Alanyaspor'u durdurabilene aşk olsun

Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Konyaspor konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendi.



Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 37. dakikada Khouma Babacar kaydetti. Efecan'ın ara pasıyla savunma arkasına sızan Babacar'ın vuruşu ağlarla buluştu. Babacar böylece bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti.

ALANYASPOR, ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Alınan bu sonucun ardından 1 maçı eksik olan Alanyaspor ligde 9 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirerek 23 puanla zirvede yer aldı. Bu sezon 7. galibiyetini elde etti. Konyaspor ise iki hafta sonra mağlup olarak 12 puanda kaldı



Süper Lig'de en az gol yiyen takım olan Alanyaspor kalesinde toplamda 3 gol gördü. Jose Marafona 6. kez kalesini gole kapattı

Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Erzurumspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

10. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca ceza sahası içinde topu Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun altıpas üzerinden vurduğu top, kaleci Eray Birniçan'da kaldı.

24. dakikada rakip ceza sahası solunda yaptığı baskıyla topu alan Davidson, Konyaspor ceza sahası yayı çizgisi üzerinden kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Eray Birniçan soluna giden topa uzanarak, gole izin vermedi.

36. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında, ceza sahası sağına gelen ortayı Skubic, arka direğe çıkarmak istedi. Son anda Caulker araya girerek, topu kornere çıkardı.

37. dakikada Alanyaspor öne geçti. Orta alanda topla buluşan Efecan Karaca'nın ara pasında Babacar, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Babacar'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

60. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına gönderilen topu Konyaspor defansı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahsı dışında topla buluşan Salih Uçan'ın vuruşunda, kaleci Eray Birniçan topu kontrol etti.

67. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Milosevic, rakip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun ceza sahası solundan vuruşunda, top auta çıktı.

82. dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Davidson, ceza sahası içine gönderdiği topla Bareiro'yu buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Eray Birniçan gole izin vermedi.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 1-0 kazandı.

Bir pozisyon sonrası Alanyasporlu oyuncularla, Konyaspor teknik ekibi arasında tartışma yaşandı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Bahattin Şimşek, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje (Dk. 50 Ahmet Gülay), Siopis, Salih Uçan (Dk. 70 Fatih Aksoy), Efecan Karaca (Dk. 70 Berkan İsmail Kutlu), Davidson (Dk. 84 Ceyhun Gülselam), Bakasetas, Babacar (Dk. 70 Bareiro)

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Alper Uludağ (Dk. 46 Miya), Cikalleshi (Dk. 55 Oğuz Kağan Güçtekin), Milosevic, Hadziahmetovic (Dk. 46 Musa Çağıran - Dk. 78 Hurtado), Kravets (Dk. 55 Eduok)

Gol: Dk. 37 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Moubandje, Dk. 74 Bakasetas, Dk. 90+4 Fatih Aksoy (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 14 Kravets, Dk. 25 Cikalleshi, Dk. 45+1 Alper Uludağ, Dk. 75 Milosevic, Dk. 80 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)

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