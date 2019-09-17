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  3. Alanyasporlu Papiss Cisse'den Vedat Muriqi göndermesi

Alanyasporlu Papiss Cisse'den Vedat Muriqi göndermesi

Alanyasporlu Papiss Cisse'den Vedat Muriqi göndermesi

Senegalli golcü maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Vedat Muriç'e göndermede bulundu.

Fenerbahçe karşısında iki golle yıldızlaşan ve üç puanın kilit isimlerinden olan Papiss Cisse, bu sezon ligde oynadığı dört maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. 

Kayserispor, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor'a birer gol atan Papiss Cisse, Fenerbahçe karşısında kaydettiği iki golle toplam gol sayısını 5'e yükseltti ve krallık yarışında tek başına zirveye oturdu.

VEDAT MURİÇ'E GÖNDERME

Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Alanyaspor'da 2 gol atan Papiss Cisse, maç sonunda Vedat Murqi göndermesinde bulundu. Papiss Cisse, Fenerbahçe maçının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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