Alanyasporlu Efecan: 'Sivasspor liderse VAR'ın da etkisi var'

Alanyasporlu Efecan Karaca VAR için iddialı konuştu: Video Hakem Sistemi futbolun heyecanını biraz kaybettirse de adaletin sağlanması için çok güzel bir uygulama oldu. Belki VAR kullanılmasaydı Sivasspor Süper Lig'de şu an zirvede yer almayacaktı.

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Efecan Karaca, Süper Lig'de uygulanan VAR sistemini değerlendirdi.

Konu hakkında konuşan Efecan, "VAR'ın futbolun heyecanını biraz kaybettirdiği gerçek. Herkes farklı bir görüş belirtse de bence güzel bir uygulama. Belki VAR kullanılmasaydı Sivasspor, Süper Lig'de şu an zirvede yer almayacaktı. Adaletin daha fazla sağlanması için güzel bir çalışma." ifadelerini kullandı.

"OZAN 'BEN NEREYE GELDİM' DİYORDU"

Eski takım arkadaşı Ozan Tufan hakkında da konuşan Efecan Karaca, "Ozan Tufan, F.Bahçe'den bize ilk geldiğinde psikolojik olarak iyi durumda değildi. Bir otelde kamp yapıyorduk. Yanıma oturdu, o esnada hava kötüydü ve şimşekler çakıyordu. Bana döndü ve "Ben nereye geldim?" diye sordu. Ama sonra Alanyaspor oyuncusu olduğunu benimsedi. Kafasını sadece futbola verdi ve başarılı oldu. Şimdi Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzaladı. İnşallah daha iyi duruma gelir. Onunla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

(Sabah)