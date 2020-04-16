Alanyaspor'dan Vagner Love açıklaması

Alanyaspor yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş’ın Vagner Love transferi için Alanyaspor’a tazminat ödeyeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Alanyaspor tarafından yapılan açıklamada, kulübün eski futbolcusu Vagner Love’ın transferiyle ilgili bugüne kadar Beşiktaş Kulübü’ne açılan hiçbir dava olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Transferle ilgili alacaklarımızın tamamı geçmiş dönemde tahsil edilmiştir. Basında yer alan ‘Beşiktaş Vagner Love transferi için Alanyaspor’a tazminat ödeyecek’ şeklindeki haberler de gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
Corriere dello Sport, adı İngiltere Premier Lig ekipleriyle anılan milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i Napoli'nin istediğini yazdı. Haberde, Roman'nın Elseid Hysaj'a bir süredir ilgisinin olduğu ve iki futbolcunun takasının da gündeme gelebileceği belirtildi.
Başkan Ali Koç ve kurmayları takas formülü ile elden çıkarmak istedikleri oyuncuları kullanma kararı aldı. Bonservis oyuncu seçimi de Sarı Lacivertliler adına transferin diğer 2. perdesi olarak görülüyor. Ayrıca bu yöntemle de Fenerbahçe'den gidecek isimler netleşmeye başladı. Tolgay, Alper, Frey ve Mevlüt gibi oyuncular takas formülünde gündeme ilk gelecek seçenekler olarak dikkat çekiyor.
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