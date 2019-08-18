Alanyaspor'dan tek gollü zafer

SPOR GÜNDEMİ

'Dördüncü yıldızı takalım' 'Dördüncü yıldızı takalım' Ersun Yanal öğrencileriyle yaptığı toplantıda, “Transfer bizim işimiz değil. Bizim işimiz dördüncü yıldız. Gereken beceri ve yeteneğe sahipsiniz” sözleriyle yüklemesini yaptı!

Abdullah Avcı'dan transfer yorumu Abdullah Avcı'dan transfer yorumu Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.

Beşiktaş maçında ilginç an! Tepkiler sonrası... Beşiktaş maçında ilginç an! Tepkiler sonrası... Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in açılış haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynadığı maçta yardımcı antrenör Orhan Ak'a yine tepki vardı.

Beşiktaş'ın kabus gecesi Beşiktaş'ın kabus gecesi Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor’a 3-0 mağlup oldu.

Sivasspor-Beşiktaş maçında korku dolu anlar Sivasspor-Beşiktaş maçında korku dolu anlar Sivasspor ile Beşiktaş maçının 45+2. dakikasında korku dolu anlar yaşandı. Sivasspor kalecisi Samassa, Beşiktaşlı Boyd ile çarpıştı ve saha içerisinde bayıldı. Samassa ambulans ile hastaneye kaldırıldı

Galatasaray'da şok istifa Galatasaray'da şok istifa Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı