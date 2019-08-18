Alanyaspor'dan tek gollü zafer

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Dakikalar 86'yı gösterdiğinde sahneye Papiss Cisse çıktı ve Alanyaspor'u öne geçirdi. Kayserispor'dan Pedro Henrique'nin 90+1. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Alanyaspor, Kayserispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Ligin ikinci haftasında Kayserispor, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Alanyaspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Ersun Yanal öğrencileriyle yaptığı toplantıda, “Transfer bizim işimiz değil. Bizim işimiz dördüncü yıldız. Gereken beceri ve yeteneğe sahipsiniz” sözleriyle yüklemesini yaptı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in açılış haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynadığı maçta yardımcı antrenör Orhan Ak'a yine tepki vardı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor’a 3-0 mağlup oldu.
Sivasspor ile Beşiktaş maçının 45+2. dakikasında korku dolu anlar yaşandı. Sivasspor kalecisi Samassa, Beşiktaşlı Boyd ile çarpıştı ve saha içerisinde bayıldı. Samassa ambulans ile hastaneye kaldırıldı
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Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Monaco'nun Metz ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunda Radamel Falcao yer almadı.