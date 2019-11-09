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Alanyaspor, Papiss Cisse ile sözleşme uzatıyor

Alanyaspor, Papiss Cisse ile sözleşme uzatıyor

Alanyaspor'da gündem Papiss Cisse. Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun 34 yaşındaki yıldız forvet ile yeni kontrat için masaya oturacağı ve 1+1 yıllık sözleşme teklif edeceği öğrenildi.

10 lig maçında attığı 9 golle Alanyaspor’u sırtlayan Papiss Cisse görüşme odasına... Başkan Hasan Çavuşoğlu, 34 yaşındaki yıldız forvet ile yeni kontrat için masaya oturacak. Mayıs’ta sözleşmesi bitecek Cisse’ye 1+1 yıllık sözleşme teklif edileceği öğrenildi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Başkan, “Öncelikle elimizdeki kadroyu korumak istiyoruz. Onun dışında hocamızın isteğine göre devre arasında takviyeler yapabiliriz” ifadesini kullandı.

(Fanatik)


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