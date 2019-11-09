Alanyaspor, Papiss Cisse ile sözleşme uzatıyor
Alanyaspor'da gündem Papiss Cisse. Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun 34 yaşındaki yıldız forvet ile yeni kontrat için masaya oturacağı ve 1+1 yıllık sözleşme teklif edeceği öğrenildi.
10 lig maçında attığı 9 golle Alanyaspor’u sırtlayan Papiss Cisse görüşme odasına... Başkan Hasan Çavuşoğlu, 34 yaşındaki yıldız forvet ile yeni kontrat için masaya oturacak. Mayıs’ta sözleşmesi bitecek Cisse’ye 1+1 yıllık sözleşme teklif edileceği öğrenildi.
Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Başkan, “Öncelikle elimizdeki kadroyu korumak istiyoruz. Onun dışında hocamızın isteğine göre devre arasında takviyeler yapabiliriz” ifadesini kullandı.
(Fanatik)