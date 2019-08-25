Alanyaspor'dan farklı galibiyet

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Tasos Bakasetas, 54. dakikada Papiss Cisse, 59. dakikada Junior Fernandes ve 88. dakikada Yacine Bammou kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü 33. dakikada Mame Thiam'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Alanyaspor puanını 6'ya yükseltti. Kasımpaşa 1 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, Ankaragücü'nü ağırlayacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.
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Spor Toto Süper Lig’in 2. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup etti.
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