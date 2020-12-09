Alanyaspor'da Salih Uçan, Beşiktaş maçında yok

SPOR GÜNDEMİ

İtalyan devi Ozan Kabak'ın peşine düştü İtalyan devi Ozan Kabak'ın peşine düştü AC Milan stoper transferi için iki aday belirledi. Adaylardan birisi milli oyuncumuz Ozan Kabak oldu.

Demba Ba, ırkçı hakeme haddini bildirdi! Demba Ba, ırkçı hakeme haddini bildirdi! Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçında mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması geceye damga vurdu. Maç bu akşama ertelenirken Demba Ba'nın ırkçı hakeme verdiği tepki ise gündem oldu. Başarılı futbolcunun Coltescu'ya söyledikleri yayıncı kuruluşun kameralarına anbean yansıdı.

PSG'nin yıldızından örnek hareket! Arkadaşlarını böyle yönlendirdi PSG'nin yıldızından örnek hareket! Arkadaşlarını böyle yönlendirdi Pierre Webo'nun maruz kaldığı ırkçılıkla birlikte hakeme çıkışmasının ardından PSG'nin yıldızı Presnel Kimpembe çılgına döndü.

Hakemin ilk vukuatı değilmiş! Bükreş derbisinde de skandala imza atmış Hakemin ilk vukuatı değilmiş! Bükreş derbisinde de skandala imza atmış Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Irkçılığa karşı tek yürek olunurken bu olayın, karşılaşmanın orta hakemi Ovidiu Hategan'ın ilk vukuatı olmadığı ortaya çıktı. Detaylar haberimizde…

Irkçı hakemle ilgili şok gerçek ortaya çıktı Irkçı hakemle ilgili şok gerçek ortaya çıktı Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.