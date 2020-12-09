  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Aralık 2020 Çarşamba 21:49
  • |
  • Son Güncelleme:

Alanyaspor'da Salih Uçan, Beşiktaş maçında yok

Alanyaspor'da Salih Uçan, Beşiktaş maçında yok

Paylaş

Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Alanyaspor'un Göztepe ile oynadığı maçta sarı kart gören Salih Uçan cezalı duruma düştü.

Orta saha oyuncusu, sarı kart ile birlikte Beşiktaş maçını kaçıracak.

Alanyaspor'da bir önceki maçta kırmızı kart gören Çağdaş Atan da Beşiktaş maçında kulübüde yer alamayacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Temsilcimiz Başakşehir PSG karşısında
Temsilcimiz Başakşehir PSG karşısında

Temsilcimiz Başakşehir PSG karşısında

Göztepe-Alanyaspor maçında ırkçılığa tepki
Göztepe-Alanyaspor maçında ırkçılığa tepki

Göztepe-Alanyaspor maçında ırkçılığa tepki

Son dakika: UEFA'dan Pierre Webo kararı
Son dakika: UEFA'dan Pierre Webo kararı

Son dakika: UEFA'dan Pierre Webo kararı

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

İtalyan devi Ozan Kabak'ın peşine düştü
İtalyan devi Ozan Kabak'ın peşine düştü

İtalyan devi Ozan Kabak'ın peşine düştü

AC Milan stoper transferi için iki aday belirledi. Adaylardan birisi milli oyuncumuz Ozan Kabak oldu.

Demba Ba, ırkçı hakeme haddini bildirdi!
Demba Ba, ırkçı hakeme haddini bildirdi!

Demba Ba, ırkçı hakeme haddini bildirdi!

Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçında mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması geceye damga vurdu. Maç bu akşama ertelenirken Demba Ba'nın ırkçı hakeme verdiği tepki ise gündem oldu. Başarılı futbolcunun Coltescu'ya söyledikleri yayıncı kuruluşun kameralarına anbean yansıdı.

PSG'nin yıldızından örnek hareket! Arkadaşlarını böyle yönlendirdi
PSG'nin yıldızından örnek hareket! Arkadaşlarını böyle yönlendirdi

PSG'nin yıldızından örnek hareket! Arkadaşlarını böyle yönlendirdi

Pierre Webo'nun maruz kaldığı ırkçılıkla birlikte hakeme çıkışmasının ardından PSG'nin yıldızı Presnel Kimpembe çılgına döndü.

Hakemin ilk vukuatı değilmiş! Bükreş derbisinde de skandala imza atmış
Hakemin ilk vukuatı değilmiş! Bükreş derbisinde de skandala imza atmış

Hakemin ilk vukuatı değilmiş! Bükreş derbisinde de skandala imza atmış

Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Irkçılığa karşı tek yürek olunurken bu olayın, karşılaşmanın orta hakemi Ovidiu Hategan'ın ilk vukuatı olmadığı ortaya çıktı. Detaylar haberimizde…

Irkçı hakemle ilgili şok gerçek ortaya çıktı
Irkçı hakemle ilgili şok gerçek ortaya çıktı

Irkçı hakemle ilgili şok gerçek ortaya çıktı

Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.

Medipol Başakşehir sahadan çekildi, maç ertelendi...
Medipol Başakşehir sahadan çekildi, maç ertelendi...

Medipol Başakşehir sahadan çekildi, maç ertelendi...

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun altıncı haftasındaki PSG-Medipol Başakşehir maçının 14. dakikasında temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo kırmızı kart gördü.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.