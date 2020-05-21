Alanyaspor'da ikinci koronavirüs test sonuçları çıktı

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize ikinci kez uygulanan COVID-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş'ın menajeri Erkan Afacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş ile protokol imzaladığına yönelik basında çıkan haberleri yalanladı. Afacan, “Mert Hakan Yandaş için basında yer alan protokol haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bilinmelidir ki Türk takımlarının, Türk oyuncularla gelecek sezon için protokol (ön anlaşma) yapmasının TFF tarafında bir geçerliliği olmamakla beraber bu durum cezai şarta bağlanmıştır. Sözleşmenin devam ettiği kulübün izni olmadan oyuncu hiçbir şekilde başka takıma imza atamaz” ifadelerini kullandı.
Adı Galatasaray'la anılan Nijeryalı golcü Cyriel Dessers için kulübü Heracles'ten açıklama geldi. Hollanda ekibinin teknik direktörü Tim Gilissen, 25 yaşındaki forvet için teklif aldıklarını doğruladı ve “Kulüp bize bir işaret verdi ancak konuşmaya başlamak için yeterli değil. Masaya ilgi çekici ve cazip bir teklif gelirse müzakereler başlar” dedi.
İki ayrı dönemde toplam 7 yıl Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, futbolu Siyah-Beyazlılarda bırakmak istiyor. Beşiktaş yönetimi ise tüm şartları kabul etmeye hazır olan Portekizli yıldıza sıcak bakmıyor.
Fenerbahçe'deki transferleriyle ciddi şekilde eleştirilen Damien Comolli, Fransa'da Ligue 2'ye düşürülen Toulouse'a başkan oluyor.
İngiltere Futbol Ligi (EFL), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Championship, Birinci Lig ve İkinci Lig'de 2019-2020 sezonunun yol haritasını çizdi.
İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, göreve geldiği dönemde hiçbir teknik adamın milli takımı çalıştırmak istemediğini söyledi.
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.