Alanyaspor'da gençleşme operasyonu

Süper Lig'de 5'inci sezonuna hazırlanan Aytemiz Alanyaspor, transferde genç oyunculara yöneldi. Tecrübeli oyuncularla başarılı bir sezon geçiren Alanyaspor'da yönetim, yeni sezonda daha dinamik ve daha savaşçı bir takım oluşturmak için kadrosunu gençleştiriyor. Alanyaspor yönetimi sözleşmesi sona eren oyunculardan sadece Ceyhun Gülselam'ın sözleşmesini yenilerken, turuncu yeşilli takımdan sezon sonu toplam 16 futbolcu ayrıldı. Bu sezon transferde genellikle genç oyunculara yönelen Alanyaspor'a şu ana dek 9 oyuncu imza attı.
LİGE DAHA GENÇ BİR TAKIMLA BAŞLAYACAK
Akdeniz temsilcisinde geçen sezon çoğunlukla ilk 11'de oynayan veya sonradan oyuna giren ve sezon sonu takımdan ayrılan futbolcuların yaş ortalaması 31,1 olurken, yaz transfer döneminde takıma katılan 9 futbolcunun yaş ortalaması 26,4 oldu. Daha genç bir kadroya sahip olan Alanyaspor'un bu sezon çok daha koşan ve baskılı bir takım olması bekleniyor.
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