Alanyaspor'da akşam idmanı sonrası 2 günlük izin başladı

Süper Lig’in kalan 8 haftası için antrenmanlarına devam eden Aytemiz Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde akşam saatlerinde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Futbolcular çalışmanın diğer bölümlerini ise taktiksel idmanlar yaparak tamamladı.
Turuncu-yeşilli ekip, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.
Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Süper Lig'de kalan maçların akıbeti ve küme düşmenin kaldırılma talebiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. ‘Küme düşme kalkarsa şampiyonluk da kalkar, adaletli olmaz' diyen Demirkol, “Ben bu ligin sahibi olsam isterim ki 16 takım olsun” ifadelerini kullandı.
Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerde Nenad Bjelica ve Erol Bulut ismi ön plana çıksa da Fenerbahçeli yöneticilerin Roberto Carlos'la da bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Brezilyalı efsanenin ise sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda ‘Yakında görüşmek üzere' ifadesini kullanması dikkat çekti.
Galatasaray'la yıllık 1.2 milyon euro ücret artı 500 bin euro imza parasına 3 sezonluk anlaşan Mert Hakan Yandaş'a, Fenerbahçe yıllık 1.5 milyon euro artı imza parası önerdi. Pazarlıkları yapan menajer masadan el sıkışarak kalktı. Emre Kılınç'la da görüşmeler sürüyor.
Tuttosport'un haberine göre İtalyan devi Juventus, Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki yıldızı Erling Haaland'ın 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek genç forveti kadrosuna katacak.
Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı feshedip Siyah-Beyazlılardan ayrılan Loris Karius, Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin ile anlaşmak üzere.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt'u 5-2 yendi.
Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılması halinde Anthony Nwakaeme'yi transfer edeceği iddia edildi.