SPOR GÜNDEMİ

Alanyaspor-Beşiktaş CANLI ANLATIM Alanyaspor-Beşiktaş CANLI ANLATIM Spor Toto Süper Lig'den haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.

Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber Tahkim Kurulu, Beşiktaş’ın Ahmet Nur Çebi için, Fenerbahçe’nin ise Volkan Kazak için yaptığı itirazları reddetti ve cezaları onadı.

Başakşehir'in son 16 turundaki rakibi Kopenhag Başakşehir'in son 16 turundaki rakibi Kopenhag Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakip belli oldu. Temsilcimiz, Danimarka'nın Kopenhag takımıyla eşleşti.

Başakşehir'in rakibinde tanıdık isim Başakşehir'in rakibinde tanıdık isim Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda rakibi Kopenhag, son 32 turunda Celtic'i eleyerek bir üst tura kaldı. Danimarka ekibi kendi liginde bu sezon oynadığı 22 müsabakada 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 47 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kopenhag'da bir dönem Trabzonspor forması giyen Dame Ndoye da forma giyiyor.

Okan Buruk Kopenhag eşleşmesini değerlendirdi Okan Buruk Kopenhag eşleşmesini değerlendirdi Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kura çekimi sonrasında konuştu.

Spor dünyası Mehmetçiğinin yanında Spor dünyası Mehmetçiğinin yanında Suriye'nin İdlib şehrine rejim güçleri tarafından düzenlenen menfur saldırı sonrası 33 Mehmetçiğimizin şehit düşmesi sonrası Türk spor kulüplerinden de mesajlar geldi.