Alanyaspor, yarı final ilk maçında Antalyaspor'u deplasmanda tek golle mağlup etti

SPOR GÜNDEMİ

Alanyaspor'dan final için dev adım Alanyaspor'dan final için dev adım Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Antalyaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve final için büyük avantaj sağladı.

Alexander Sörloth paylaşılamıyor Alexander Sörloth paylaşılamıyor Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, bordo-mavili formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekti. Bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 36 maçta 25 gol ve 7 asist üreten Norveçli golcünün Real Madrid'in radarında olduğu iddia edilirken, Alman devi Bayern Münih'in de Sörloth'u yakından izlediği öğrenildi.

Arda Turan'a talip çıktı Arda Turan'a talip çıktı Medipol Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra Galatasaray'a döneceği konuşulan ancak transfer gerçekleşmeyen Arda Turan için son iddia Polonya oldu. 33 yaşındaki oyuncu için Polonya'nın Legia Varşova'nın devrede olduğu öne sürülürken, Polonya'da yapılan ankette "Arda Turan Ligin yıldızı olur mu?" sorusu soruldu. Polonyalı futbolseverlerin %58'lik kısmı ise "Evet, olur" cevabını verdi.

Bir kötü haber de Ozan Kabak'tan geldi Bir kötü haber de Ozan Kabak'tan geldi Schalke 04, milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın 9 ila 12 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Galatasaray yönetiminden tarihi karar! Galatasaray yönetiminden tarihi karar! 2011-2012 sezonundan beri Galatasaray forması giyen Selçuk İnan sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı. Selçuk'un bu kararı sarı kırmızılı takımın file bekçisi Fernando Muslera için tarihi bir adımın başlangıcı olacak. İşte detaylar...

Ersun Yanal'dan sonra o isimler de gidiyor Ersun Yanal'dan sonra o isimler de gidiyor Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından kendisiyle birlikte göreve gelen yardımcıları da sarı-lacivertli takımla vedalaştı.