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aksam.com.tr
  • 26 Ekim 2020 Pazartesi 11:23
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Alanyaspor tarihi performansla liderliğini korudu

Alanyaspor tarihi performansla liderliğini korudu

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Süper Lig'in ilk 6 haftasında elde ettiği başarılı sonuçlarla liderlik koltuğunda yer alan Aytemiz Alanyaspor, kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Süper Lig'de 2016-2017'den bu yana yer alan Aytemiz Alanyaspor, geçen sezonu 5. sırada bitirmiş ve tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazanmıştı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda boy gösteren Akdeniz temsilcisi, transfer döneminde Davidson da Luz Pereira, Adam Bareiro, François Moubandje ve Khouma Babacar gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi.

- İLK 6 HAFTADA 16 PUAN

Alanyaspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna Demir Grup Sivasspor'u dış sahada 2-0 yenerek başladı.

Ligin ikinci haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Akdeniz temsilcisi, üçüncü haftada deplasmanda Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı.

Turuncu-yeşilliler, dördüncü haftada sahasında Atakaş Hatayspor'u 6-0 yenerek lig liderliğine yükseldi.

Ligin beşinci haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Akdeniz ekibi, altıncı haftada dün Fatih Karagümrük'ü iç sahada 2-0 yendi ve bu sezon beşinci galibiyetini aldı.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ilk 6 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan toplayan Alanyaspor, bu performansıyla kulüp tarihinin Süper Lig'deki en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Rakip fileleri 15 kez havalandıran, kalesinde ise 2 gol gören Aytemiz Alanyaspor, 6 haftalık periyotta ligin en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Turuncu yeşilli ekip, geçen sezon ilk 6 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etmiş, 3'üncü haftadan 11'inci haftaya kadar puan cetvelinde ilk sırada yer almıştı.

- HEDEF LİDERLİĞİ SÜRDÜRMEK

Süper Lig'in 7. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Alanyaspor, bu maçı da kayıpsız geçip liderliğini sürdürmek istiyor.

Akdeniz ekibinin, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasında 2 puan fark bulunuyor.

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