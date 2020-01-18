  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 15:57
  • |
  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 15:57

Alanyaspor sahasında Kayserispor'u 5-1 mağlup etti

Alanyaspor sahasında Kayserispor'u 5-1 mağlup etti

Paylaş

Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Kayserispor'u konuk etti.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Alanyaspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Georgios Tzavellas, 59. dakikada Anastasios Bakasetas, 62. dakikada Papiss Cisse, 84. ve 90+1. dakikalarda ise Junior Fernandes kaydetti. Kayserispor'un tek golünü ise 88. dakikada Pedro Henrique attı.

Kayserispor'da Zoran Kvrzic, 45+1. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini alan Alanyaspor, puanını 32'ye yükseltti. Üst üste 4. mağlubiyetini alan ve yeni teknik direktörü Robert Prosinecki ile ikinci maçında ilk mağlubiyetini tadan Kayserispor ise 10 puanda kaldı.

Alanyaspor, gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Loris Karius'u göndermeye hazırlanan Beşiktaş, Silviu Lung ile anlaştı

title

Brezilya basını, Lucas Paqueta'nın Beşiktaş'a önerildiğini yazdı

title

Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu sesleri

Brezilyalı Efsane Ronaldo´dan Enes Ünal´a Övgü Dolu Sözler

SPOR GÜNDEMİ

Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor | CANLI
Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor | CANLI

Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor | CANLI

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.

Ve Mustafa Cengiz, Arda Turan'ı açıkladı
Ve Mustafa Cengiz, Arda Turan'ı açıkladı

Ve Mustafa Cengiz, Arda Turan'ı açıkladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferi için herhangi bir girişimlerinin olmadığını söyledi.

Güle güle Karius! İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi
Güle güle Karius! İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi

Güle güle Karius! İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi

Loris Karius'u Liverpool'a göndermeye hazırlanan Beşiktaş, Silviu Lung'la anlaşmaya vardı.

Alanyaspor'dan 5 gollü müthiş galibiyet
Alanyaspor'dan 5 gollü müthiş galibiyet

Alanyaspor'dan 5 gollü müthiş galibiyet

Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Kayserispor'u konuk etti.

Sinan Gümüş Süper Lig'e geri döndü
Sinan Gümüş Süper Lig'e geri döndü

Sinan Gümüş Süper Lig'e geri döndü

Transferin hızlı takımlarından Antalyaspor, Genoa’dan Sinan Gümüş ile anlaşma sağladı.

Yeni transfer bugün imza için İstanbul'a geliyor
Yeni transfer bugün imza için İstanbul'a geliyor

Yeni transfer bugün imza için İstanbul'a geliyor

İtalya basını, Milan’lı Ricardo Rodriguez’in imza atmak için bugün İstanbul’a geleceğini duyurdu.

Moses-Inter haberlerinin sır perdesi aralandı
Moses-Inter haberlerinin sır perdesi aralandı

Moses-Inter haberlerinin sır perdesi aralandı

Şu sıralar hakkında Inter iddiaları oraya atılan Victor Moses için menajer oyunları devreye girdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.