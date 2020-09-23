Alanyaspor, Rosenborg maçının hazırlıklarını tamamladı

Maçın oynanacağı Trondheim kentindeki Lerkendal Stadı'nda teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.
Fenerbahçe, Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş uzun süredir aradığı golcü için Aboubakar'da karar kıldı.
Peru'nun Binacional takımından Kolombiya'nın CD America takımına transfer olan 26 yaşındaki golcü Aldair Rodriguez, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğini ancak bilmediği bir sebepten dolayı transferin gerçekleşmediğini açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu, tek maçla başladı.
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, takımının UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın Portekiz temsilcisi Rio Ave ile yapacağı karşılaşmanın zor geçeceğini ve iyi hazırlanarak turu atlamak istediklerini söyledi.
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Norveç temsilcisi Rosenborg ile deplasmanda yapacakları karşılaşmadan galip ayrılmak istediklerini söyledi.