Alanyaspor, Malatya maçı tribün gelirlerini depremzedelere bağışladı

Aytemiz Alanyaspor, 2 Şubat'ta sahasında oynayacağı BTC Türk Yeni Malatyaspor maçının tüm bilet gelirlerini depremzedelere bağışlayacağını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Süper Lig’in 20’nci haftasında, 2 Şubat Pazar günü sahamızda BTC Türk Yeni Malatyaspor ile oynayacağımız karşılaşmanın bilet gelirlerini, depremde zarar gören vatandaşlarımıza bağışlayacağız. Geçmiş olsun Elazığ & Malatya" ifadelerine yer verildi.
Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Göztepe deplasmanına konuk oluyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile devam ediyor.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, depremzedelere destek olmak amacıyla Elazığ'a gidecek.
Antalyaspor'da Jahovic, kafa travması şüphesiyle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena’da ağırladığı Chicago Bulls‘a 106-118 kaybetti. Milli basketbolcumuz Cedi Osman’ın başlattığı yardım kampanyası sonrası depremzedelerimiz için toplamda 385 bin lira yardım toplandı.
Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın, Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği maçta atılan gollere sevinmediği iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için geri sayım başladı... Avcı ile yolları ayıran Siyah-Beyazlı yönetim takımın başına son anda bir sürpriz çıkmazsa Sergen Yalçın'ı getirmeyi planlıyor.
Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Abdullah Avcı'nın oğlu Mert Avcı, kişisel Instagram adresinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.