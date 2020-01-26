Alanyaspor, Malatya maçı tribün gelirlerini depremzedelere bağışladı

Göztepe-Beşiktaş CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Göztepe deplasmanına konuk oluyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile devam ediyor.