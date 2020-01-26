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aksam.com.tr
  • 26 Ocak 2020 Pazar 16:07
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  • 26 Ocak 2020 Pazar 16:15

Alanyaspor, Malatya maçı tribün gelirlerini depremzedelere bağışladı

Alanyaspor, Malatya maçı tribün gelirlerini depremzedelere bağışladı

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Aytemiz Alanyaspor, 2 Şubat'ta sahasında oynayacağı BTC Türk Yeni Malatyaspor maçının tribün gelirlerini depremzedelere bağışladı.

Aytemiz Alanyaspor, 2 Şubat'ta sahasında oynayacağı BTC Türk Yeni Malatyaspor maçının tüm bilet gelirlerini depremzedelere bağışlayacağını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Süper Lig’in 20’nci haftasında, 2 Şubat Pazar günü sahamızda BTC Türk Yeni Malatyaspor ile oynayacağımız karşılaşmanın bilet gelirlerini, depremde zarar gören vatandaşlarımıza bağışlayacağız. Geçmiş olsun Elazığ & Malatya" ifadelerine yer verildi.

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