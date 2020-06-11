Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Başakşehir, pas ve şut çalıştı

Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. İdmanın pas ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.
Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Koronavirüs salgını sonrası futbolculardan maaş indirimi yapmasını bekleyen Galatasaray yönetimi, özellikle maliyeti yüksek futbolcularla anlaşmaya başladı. Sarı-Kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Florya'da futbolcularla görüşerek takımın 3'te 2'siyle fedakarlık konusunda anlaştı.
Birçok isim yazıldı, konuşuldu... Yazarımız Engin Verel, Fenerbahçe'deki hoca söylentilerine noktayı koydu. Fenerbahçe Hırvat teknik adamla anlaşmaya vardı. Nenad Bjelica, 1+3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Mukavelenin süresi ve şartlarını Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'deki seçim takvimine göre ayarladı. Bjelica 27 Temmuz tarihinde İstanbul'a imzaya gelecek...
Alman basını, Borussia Dortmund'la mukavelesi bitecek olan yıldız futbolcuyla Galatasaray'ın da ilgilendiğini yazdı. Ancak Aslan, bu transferde devlerle yarışacak.
Önceki sezon Beşiktaş'taki başarılı performansıyla dikkatleri çeken Shinji Kagawa, yeniden Süper Lig yolunda. Bu yıl İspanya 2. Ligi ekiplerinden Zaragoza'da forma giyen Japon 10 numaranın, Göztepe ile anlaştığı ve yeni sezonda İzmir'e geleceği iddia edildi.
Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'a önerilen Mario Balotelli, bu kez de menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlilerde sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu ise “Balotelli mi? Asla olmaz!” diyerek transfere karşı çıktı.
Ringlere dönmeye hazırlanan efsane boksör Mike Tyson, kendisine gelen teklifleri tek tek reddediyor. Tyson son olarak 18 milyon dolarlık teklifi geri çevirdi.
Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sol bek Maciej Rybus'un menajeri, “Bir İstanbul ekibiyle anlaştık. 10 gün içinde ön sözleşme imzalayacağız ve sağlık kontrolünden geçeceğiz” ifadelerini kullandı.